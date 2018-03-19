Модное безумие: в Китае начали есть лед на камеру

В Китае стартовал новый безумный тренд: очаровательные девушки замораживают лед в разных формах, а затем аппетитно хрустят им на камеру. Самой-самой считается та, что съест больше.

Впрочем, на воде китайцы не останавливаются. В причудливых формочках замораживается все, от молока до шоколада. Сюда же добавляются пищевые красители — в сочетании со странными видоэффектами зрелище выходит как минимум странным.

Публикация от ❄ ICE ASMR ❄🔹 (@iceeeecraving) 15 Мар 2018 в 9:53 PDT Новый тренд был спровоцирован очередным приложением для видеопостинга под названием Kwai.

Публикация от @asmraddictss 13 Мар 2018 в 10:02 PDT Публикация от Iceeatingvid (@satisfying_iceeating_video) 10 Мар 2018 в 7:00 PST Пользователи форсировали хештег, который можно перевести как «Ешь лед». Удивительно, но странный контест завладел умами десятков тысяч людей.