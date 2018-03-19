Мужчины обращаются за пластикой груди все чаще

Всё большее количество представителей сильного пола обращаются к пластическим хирургам для корректирующих операций по исправлению последствий гинекомастии. Эксперты рассказали, что именно нужно делать после подобных процедур. Жертвы гинекомастии длительное время стыдились посещать пляжи и мужские раздевалки, им приходилось в экстремальных случаях даже носить лифчики для того, чтобы стабилизировать излишне крупную грудь. Однако с некоторых пор мужчины стали решать эту проблему радикально и проходить через мастэктомию. Данная процедура считается относительно безопасной, однако перед проведением пластической операции необходимо следовать определенным протоколам для того, чтобы она закончилась успешно. Существует и набор правил, которыми нужно руководствоваться после операции. К примеру, необходимо носить специальный корсет по рекомендации врача в течение не менее 6 недель после хирургии, чтобы ускорить процесс восстановления. Настоятельно рекомендуется избегать подъема тяжестей, по меньшей мере, в течение трех недель после пластической операции. Мужчины должны следовать всем рекомендациям, которые им дали пластические хирурги при выписке из больницы. Если выписаны какие-то лекарственные препараты, то их необходимо принимать. Традиционно для исправления последствий гинекомастии достаточно проведения всего одной пластической операции. Когда лишний жир из области груди у мужчины удаляется, то его грудь снова кажется относительно плоской. Впрочем, на месте разрезов могут оставаться шрамы сразу после операции. Однако уровень удовлетворения полученными результатами, как правило, значительно превышает те эстетические неудобства, что бывают связаны с рубцами и шрамами. Тем более что со временем все эти следы на теле становятся гораздо менее заметными. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)