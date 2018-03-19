Мама Тимати назвала внучку копией сына

Дочь известного рэпера и предпринимателя Тимати Алиса 19 марта отмечает свой день рождения. Девочке исполнилось 4 года и, конечно, ее звездная семья не могла обойти стороной это событие в социальных сетях. Первой в Instagram ребенка поздравила бабушка Алисы Симона Юнусова, которая посвящает внучке почти все свое время. Она призналась, что девочка изменила ее жизнь, а также уже с рождения выглядела настоящей копией Тимати.

На тот момент я уже жила своей жизнью: путешествовала, танцевала, училась, снова искала себя… Дети выросли и больше не нуждались во мне… Уже подумывала, а не ввязаться ли в новую семейную историю и вдруг, как торнадо среди полного штиля в мою обыденность ворвалась эта девочка!

начала Симона Юнусова свой пост в Instagram.

Она призналась, что девочка тут же заняла первое место в списке ее жизненных приоритетов. А потому новоиспеченная бабушка тут же сделала выбор в пользу внучки и с радостью начала помогать с воспитанием ребенка.

Что может почувствовать женщина, когда на её руках оказалась маленькая копия сына?! Только одно — безграничную Любовь! Благодаря тебе Кроха, четыре года я чувствую свою нужность и нахожу себе занятие!😂😅 Пусть мне будет отпущено побольше времени, у нас с тобой впереди столько интересного!🙏 Будь здорова, умна и счастлива! С Днём Рождения, моя Любимица!🙌❤️

заключила Симона Юнусова.

Она также поделилась роликом, на котором можно увидеть, как Алиса росла с самого рождения. Публикация от simona280 (@simona280) 19 Мар 2018 в 12:19 PDT «Вы просто прекрасная бабушка! С огромным интересом и удовольствием наблюдаю за вами с Алисой», «Тоже обожаю вашу крошку», «С днем рождения Алису и чудесную бабушку с днем рождения белокурого ангела! У вас в семье царит удивительная гармония, все дружны, любимы, нужны друг другу и, в то же самое, реализованы и самодостаточны, пусть так будет как можно дольше!», — откликнулись подписчики в комментариях. Публикация от simona280 (@simona280) 12 Фев 2018 в 1:08 PST Пока не известно, как поздравил Алису ее папа. Однако, наверняка подарок будет шикарным. Недавно, например, рэпер отдал дочери огромный сундук из эксклюзивной и модной коллаборации Supreme и Louis Vuitton стоимостью примерно 68 тыс. долларов под игрушки. А на 8 марта знаменитый отец порадовал Алису корзинками с цветами, на которых были написаны буквы имени девочки. Публикация от simona280 (@simona280) 9 Мар 2018 в 12:20 PST Напомним, с мамой Алисы — моделью Аленой Шишковой — Тимати расстался после нескольких лет отношений. Они остались друзьями и по-прежнему тепло общаются. Сегодня дочь Тимати воспитывает его мать Симона Яковлевна Юнусова, так решила семья из-за плотного рабочего графика звездных родителей малышки. Алиса родилась 19 марта 2014 года. В последнее время с Алисой все чаще проводит время и сам Тимати, который пообещал в ближайшие 2-3 года меньше уделять времени карьере артиста.

Мне бы хотелось во всей этой суете не пропустить детство своей дочки. И уделять ей больше времени! Надеюсь, так понятнее. Я не ухожу со сцены, просто более трезво расставляю приоритеты,

— сообщил поклонникам артист. Публикация от simona280 (@simona280) Янв 6, 2018 at 6:06 PST Заметим, что Алена Шишкова пока не посвятила дочери поздравительного поста в Instagram. Однако, модель редко делится фото с дочкой в соцсетях. Правда, учитывая, что Алиса, по словам бабушки, часто живет с мамой, Алена наверняка поздравила дочку лично. В честь 4-летия Алисы «Летидор» также подготовил материал, в котором объясняется, почему девочку можно считать сегодня иконой детского стиля. Фото: Instagram / @timatiofficial Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!