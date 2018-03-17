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Женщина из Австралии поймала 60-килограммовую рыбу
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Женщина из Австралии поймала 60-килограммовую рыбу 

13 Новостей.ru 17 марта 2018
Фото: 13 Новостей.ru
Интересные новости из Австралии, где Сью Элкок удалось выловить рыбу-монстра из моря. Женщина отправилась в Западную Австралию по приглашению своих сыновей и они предложил ей весело провести время, покататься на катере и порыбачить, кто знал, что прогулка будет такой эффектной и после улова о Сью напишут многие мировые издания… Когда женщина почувствовала, что на крючок клюнула рыба, она и представить не могла, что получится выловить из моря. Двум сыновьям женщины стоило огромных усилий выловить огромную рыбу и около 45 минут они потратили на борьбу с «тяжеловесом», но им это всё-таки удалось. Длина рыбы составила целых 163 сантиметра и одному человеку её удержать не так просто. Рыбу пришлось разделать на куски и убрать в морозильную камеру. Стоит отметить, что порода данной рыбы гуасса.
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