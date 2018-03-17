Михаил Гершкович: «Видеоповторы на чемпионате мира надо было обязательно вводить»

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович отметил, что необходимо выработать методику, чтобы четко знать, когда и как использовать видеоповторы. Совет ФИФА одобрил использование системы ВАР на чемпионате мира-2018 накануне, 16 марта.

Видеоповторы узаконены. Март 2018 года войдет в историю футбола

— Решение давно назрело и видеоповторы обязательно надо вводить. Уже притча во языцех, что надо было это принимать. Только нужно четко регламентировать, как все это делать, когда повторять: например, когда происходит взятие ворот, или ушел ли мяч за линию, как в игре «Лиона» с ЦСКА, при вне игры. Здесь тоже нужно четко знать. Например, если судья ошибся и свистнул, а вне игры не было, — это потеря атаки. Нужно выработать такую методику, которая бы позволяли грамотно это определять. Вне игры надо давать, когда до конца доигран любой спорный эпизод. А уже после его завершения принимать решения. Какие-то спорные эпизоды надо свистеть, а после уже разбираться, было или не было. Должна быть разработана четкая методика по этим вопросам.

— Стоит ли на табло стадиона показывать для болельщиков спорные эпизоды с разбором, чтобы им было понятно? Как показала практика, не все зрители понимают решения видеоарбиров и соглашаются с ним.

— Здесь все зависит от технических возможностей. Конечно, желательно, чтобы было показано публично, что да как. Здесь есть масса вещей, которые нужно четко регламентировать. Чтобы все понимали, в каких случаях какая есть методика определения. Вне игры нужно доигрывать до конца, пенальти — наоборот, свистеть, а потом смотреть. Важны нюансы, чтобы никому не отдать преимущество и не делать это субъективным моментом.

— Было принято еще одно решение по поводу четвертой замены в дополнительное время на чемпионате мира. Как вы к этому относитесь?