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Британии решили дать время для закрытия генконсульства в Петербурге
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Британии решили дать время для закрытия генконсульства в Петербурге 

Деловая газета «Взгляд» 21 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Лондону будет дано время для завершения работы генерального консульства в Санкт-Петербурге, сообщили МИД России.
Отмечается, что «сроки закрытия генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге будут определяться в соответствии с международно-правовыми нормами», и «британской стороне будет дано необходимое время для завершения работы учреждения», передает РИА «Новости».
Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге начало свою работу в 1992 году. Учреждение занималось развитием отношений в северо-западном регионе России.
Напомним, в субботу Москва огласила ответные меры на действия Лондона: персонами нон-грата объявлены 23 дипломатических сотрудника британского посольства; разрешение на открытие генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге отозвано, Британский Совет в России завершает свою работу.
Напомним, в среду США на заседании Совбеза ООН возложили на Россию ответственность за отравление Скрипаля. Перед этим Великобритания уже объявила о высылке 23 российских дипломатов.
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