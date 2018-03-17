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Россия объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов
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Россия объявила персонами нон-грата 23 британских дипломатов 

Российская Газета 17 марта 2018
Фото: Суть Событий
Москва в качестве ответных мер на действия Лондона высылает 23 британских дипломатов и прекращает деятельность в России Британского Совета. Соответствующая нота была передана в субботу послу Великобритании в РФ Лори Бристоу в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения РФ в связи с происшествием в британском городе Солсбери 4 марта этого года.
"Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
"Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой", — отмечается в заявлении МИД РФ.
"В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федерации прекращается его деятельность", — добавили на Смоленской площади.
В МИД РФ сообщили, британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.
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