Бойкот ЧМ-2018? Путин — в ужасе

На днях в своем выступлении Борис Джонсон , знакомя членов парламента с обстоятельствами предположительного отравления бывшего российского агента, живущего в Уилтшире, высказывался на редкость безответственно. (те, кто следит за размышлениями министра иностранных дел Великобритании , поймут, насколько неосторожными и неосмотрительными должны были быть его заявления, чтобы оказаться на редкость безответственными).

Выступая в парламенте с информацией о покушении на Сергея Скрипаля и его дочь, Борис Джонсон высказал мнение, что если удастся, как многие предполагают, установить, что к покушению причастен Кремль, то Великобритании придется подумать об ответных мерах. В частности — о возможном бойкоте Чемпионата мира по футболу, который состоится в этом году в России . Поскольку бывшие игроки Англии обрушились на министра иностранных дел с критикой, официальные лица подчеркнули, что Джонсон имел в виду не команду, а высокопоставленных лиц, чиновников и, возможно, членов королевской семьи. Возможно, что Герцог Кембриджский , как выясняется, вообще будет занят во время турнира.

Естественно, перспектива бойкота со стороны дальнего родственника последнего царя усиливает дипломатическое давление до опасно высокого уровня. Сын моего четвероюродного брата не пришел на нашу свадьбу, и мы не разговаривали несколько лет. Или, может быть, он был сыном моего троюродного брата — разобраться с этими дальними родственниками всегда сложно. Тем не менее, можно представить себе панику, которую эти новости вызвали в Кремле.

Помощник: Здравствуйте, Владимир Владимирович. У меня плохие новости.

Помощник: Нет, все гораздо серьезнее. Англичане в ярости из-за отравления предателя Скрипаля. Они угрожают ответными мерами.

В. П. : Новыми финансовыми санкциями?

Помощник: Нет….

В. П. : Да что вы, неужели они посылают военные корабли, канонерки? У них же их вообще нет.

Помощник: Нет, Владимир Владимирович. Принц Уильям, праправнук двоюродного брата последнего царя бойкотирует Чемпионат мира по футболу.

В. П. : Вы уверены?

Помощник: Да, Владимир Владимирович. Министр иностранных дел Великобритании говорит, что он не придет.

В. П. : Я имею в виду, вы уверены, что он праправнук двоюродного брата?

Помощник: Да, Владимир Владимирович. Он праправнук двоюродного брата царя.

В. П. : Получается, что он — шестиюродный брат, так?

Помощник: Думаю, что нет.

В. П. : Проблема серьезная. Пригласите сюда премьера Медведева. (Приходит Дмитрий Медведев ). Дмитрий, у нас проблема. Принц Уильям — праправнук двоюродного брата царя или его шестиюродный брат?

Д. Медведев: Я думал, что он — внук его четвероюродного брата.

В. П. : Наверное, это будет как-то очень неловко.

Д. М. : Может, мы могли бы узнать в Debrett's (ежегодный справочник дворянства — прим. перев.).

В. П. : Я имею в виду бойкот.

Д. М. : Наверное, это еще хуже. Сборная Англии все равно придет.

В. П. : Ну да. Я помню, как они не приехали на Чемпионат мира 1978 года в Аргентине . Четыре года спустя они начали войну, и аргентинское правительство было свергнуто.

Д. М. : Публике бойкот не понравится. Русский народ очень уж хочет увидеть Джордана Хендерсона

В. П. : Могут быть дополнительные санкции.

Д. М. : А что они могут сделать?

В. П. : Приехать на групповые этапы, а перед четвертьфиналом уехать.

Д. М. : Неужели он смогут так поступить?

В. П. : Они и раньше так делали во время нескольких чемпионатов мира.

Д. М. : Это как?

В. П. : Пару матчей играют хорошо, а потом вдруг — раз! И ничья с Коста-Рикой . Это самый старый из дипломатических трюков.

Д. М. : Вы считаете, они дадут бельгийцам обыграть себя?

В. П. : Англичане — тонкие дипломаты.

Д. М. : Но как мы узнаем — они специально проиграли или просто неважно играли?

В. П. : Это — по части их гениальных способностей. Здесь никогда не угадаешь.

Д. М. : Я думал, они могут сделать что-то более агрессивное.

Д. М. : Нет, Владимир Владимирович. Я имел в виду, возможно, они могли бы расширить финансовые санкции, ввести эмбарго на экспорт, ограничить въезд в страну. Что-то такое, что будет по-настоящему блезненно.

В. П. : Понимаю, что вы имеете в виду. Сообщите нашим людям за границей. Пусть не совершают опрометчивых поступков. И пусть держатся подальше от Португалии Бельгии . Мы не хотим потерять Роналду или де Брейне.

Д. М. : Или короля Филиппа.