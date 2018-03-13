Сердобольные дамы уволокли забулдыгу на «ватрушке»

Две жительницы Тулы не смогли пройти мимо пьяного мужчины. Дамы решили спасти замерзающего пьяницу, одолжили у детей тюбинг и увезли жаловавшегося на головную боль бедолагу в теплое место.