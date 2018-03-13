Беззащитная Россия

Наставник сборной России Станислав Черчесов наверняка бы поседел, если бы на его голове еще осталась шевелюра. Двое из трех основных центральных защитников — спартаковец Георгий Джикия и армеец Виктор Васин получили травмы, вероятно, не совместимые с выступлением на предстоящем мундиале. 11 марта в матче чемпионата Турции повреждение получил еще один игрок обороны россиян — натурализованный немец Роман Нойштедтер . Игрока увезли с поля прямиком в больницу. Хотя турецкие коллеги Станислава Саламовича успокаивают — травма несерьезная.

Наставник рассчитывал, что при таком кадровом дефиците сборную подстрахуют ветераны — Василий и Алексей Березуцкие. Черчесов даже поправлял журналистов, говоривших о завершении карьеры защитников в сборной, требуя считать это «приостановлением» выступлений. Но поправили как раз Станислава Саламовича: Березуцкие официально устали и дают дорогу молодым.

В новейшей истории особого выбора у тренеров сборной не было. Братья Березуцкие вместе с Игнашевичем на троих провели в майке национальной сборной под триста матчей. Несменяемости трио позавидовали бы выдающиеся советские футболисты. До Игнашевича далеко, к примеру, Льву Яшину или Ринату Дасаеву . А это, возможно, лучшие голкиперы своей эпохи.

В свое время доходило до того, что в оборону опускали номинальных полузащитников. Дыры тренеры сборной латали Виктором Онопко Алексеем Смертиным . Последнего, кстати, подобная роль в сборной сильно подкосила как футболиста. Из настырного, атакующего игрока, Смертин с годами превратился в трудягу, погрязшего в черновой работе на поле. Болельщики уже не ждали от него запоминающихся мячей, россиянин пользовался реноме работоспособного игрока центра поля, который просто подчищает огрехи за партнерами.

Внезапно заигравший на высоком уровне новоиспеченный чемпион России в составе «Спартака» Георгий Джикия и наконец-то ставший основным игроком обороны армейцев Виктор Васин заставили было болельщиков сборной выдохнуть. Но, увы — у Джикии порвались «кресты», Васин также получил тяжелую травму колена. Сборную вновь развернуло на 180 градусов почти накануне домашнего чемпионата мира.

Цена ошибки на позиции центр-бека — пропущенный мяч и вероятный проигрыш. Это отчасти объясняет боязнь клубных тренеров привлекать к основе молодых защитников. И их готовность решить данный вопрос привлечением иностранной рабочей силы.

В сборной ситуация обстоит еще сложнее. Ошибки необстрелянных оборонцев на международном уровне — уже больший риск, возможная потеря драгоценных очков в квалификациях к крупным турнирам и гарантированное полоскание тренеров и всех причастных в прессе.

Лидеры Российской Премьер-лиги (РФПЛ) не особо жалуют российского производителя: центр обороны считается позицией для легионеров. И это в условиях лимита. Исключение из большой пятерки — разве что московский ЦСКА, но там в обороне все те же лица. Игнашевич да Березуцкие, сосредоточившие остатки своих игроцких сил на достойную оборону поста Игоря Акинфеева

Ответом на этот вопрос уже задались некоторые клубы РФПЛ. С ростом цен на качественных игроков из-за рубежа боссы задумались о привлечении доморощенных центрдефов.

Так, в московском «Спартаке» правдами и неправдами пытаются вырастить «русского Мальдини» в лице Ильи Кутепова . Еще числящийся в молодых по российским меркам 24-летний центральный защитник набирался опыта в фарм-клубе красно-белых. Нарастив мяса в рубках Футбольной национальной лиги, Кутепов стал важным игроком построений Карреры в чемпионском сезоне. В нынешнем же розыгрыше у россиянина ладится далеко не все. В февральском противостоянии с «Атлетиком» из Бильбао он был чересчур гостеприимен с мастодонтом испанского футбола нестареющим Арицем Адурисом. Ошибки Кутепова, возможно, стоили москвичам дальнейшего участия в Лиге Европы. Пресса и болельщики не скупились на «комплименты». Однако из внимания большинства ушло то, что при всех провалах и неудачах в московском матче двух команд Кутепов выиграл немалое количество единоборств. И обидное поражение со счетом 1:3 на «Открытие-Арене» могло и вовсе обернуться фиаско.

Федор Кудряшов и Сергей Семенов. Кутепова, к слову, вызвали на ближайшие товарищеские поединки сборной России. Также из игроков центра обороны на игры с Бразилией и Францией, которые пройдут 23 и 27 марта соответственно, вызваны Роман Нойштедтер, Владимир Гранат

По поводу Кудряшева, кажется, Станислав Саламович уже определился. Цепкий и боевитый защитник «Рубина» отпахал за Россию в Кубке Конфедераций, участвовал в последних товарищеских матчах национальной команды. Убирать последнего основного центрального защитника из своих построений Черчесов вряд ли станет. А вот кто составит компанию дяде Федору — уже вопрос.

Первым выбором наверняка станет Нойштедтер. Своими выступлениями натурализованный немец, с одной стороны, не доказал, что превосходит взращенных на российских полях коллег, но и не выглядел мальчиком для битья. Переехав в Турцию, Роман стал чаще появляться на поле. Пускай его критикуют за не самую смелую игру в отборе, но опыт игры в полузащите одарил Нойштедтера умением отдать первый пас. Надеемся.

В недавней пресс-конференции Станислав Черчесов отметил, что Роман в строю, несмотря на повреждение, полученное в матче турецкой Суперлиги. Нынешний сбор национальной команды — предпоследний, уходить от игры в пять защитников уже поздно. А это значит, что все призванные игроки имеют равный шанс выйти на поле в матче с бразильцами и французами. И в том же сочетании сражаться за выход из группы на чемпионате мира.

Семенов, защищающий цвета грозненского «Ахмата», в клубе уже перешел на схему с тремя центральными защитниками. Не чужд такому расположению и Гранат. В сборной есть кому играть в обороне, но в их способностях противостоять заморским мастерам сомневаются даже на Родине.

Бывший защитник «Спартака» и дежурный эксперт с крепким словцом наготове Сергей Горлукович уже прокомментировал гипотетическое возвращение опытного Василия Березуцкого специально под домашний мундиаль.

«Если действительно уже понимаешь, что не тянешь, зачем народ смешить? Вдруг тебя «отвозят». Вот попадет он под Салаха ( Мохаммед Салах — полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египта, прим. «Ленты.ру» ). И что тогда?! Так что я бы не советовал ему возвращаться», — заметил Горлукович, сам, кстати, в прошлом игрок обороны.

Так ли уж страшны египтяне, ведомые Салахом, — у нас будет возможность убедиться. Но в классе уругвайской дружины сомневаться уже не приходится. Луис Суарес из каталонской «Барселоны» может не только отвозить, но и покусать. Эдисон Кавани, выступающий в ПСЖ, в штрафной церемониться не будет. Сменщикам Березуцких и Игнашевича предстоит настоящая проверка.

Если эксперт уже не видит конкурентоспособным еще вчерашнего столпа обороны сборной, справится ли новое поколение? Или кому, в условиях дефицита, выпадет несчастье «попасть под Салаха»?