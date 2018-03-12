ИТОГИ И СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ 22-ГО ТУРА РФПЛ

Редакция SoccerNews подводит главные итоги двадцать второго тура РФПЛ сезона 2017/2018

Еще один кирпичик в чемпионскую стену «Локомотива»

Еще один шаг в направлении чемпионского титула сделал московский «Локомотив». Команда Юрия Семина уверенно справились в Екатеринбурге с местным «Уралом». Гости победили на классе, не затратив много сил на достижение нужного результата. Столичному клубу сильно помог блестяще проведенный стартовый отрезок встречи.

К исходу первой четверти часа «железнодорожники» заработали преимущество в два гола. Сначала отличился Антон Миранчук , а чуть позже Мануэл Фернандеш уверенно реализовал пенальти. Получив столь рано комфортный задел перед соперником, москвичи в дальнейшем могли позволить себе спокойно действовать по счету и особо не напрягаться. Таким образом, по итогам тура «Локомотив» вернул восьмиочковый отрыв от ближайших преследователей. Что касается «Урала», то безвыигрышная серия команды Александра Тарханова в чемпионате достигла отметки в восемь игр кряду.

Питерский "Зенит" продолжает удивлять футбольную общественность, причем не с самой лучшей стороны. Команда с просто королевским по меркам РФПЛ подбором исполнителей сыграла в чемпионате третью ничью кряду со счетом 0:0. На этот раз питерцы ничего не смогли поделать с обороной «Ростова», который не так давно сменил главного тренера. Так это еще повезло команде Роберто Манчини, что хозяева поля не реализовали парочку убойных моментов для взятия ворот. Спас Юрий Лодыгин , который в экстренном порядке вышел на игру после того, как на разминке травму получил Лунев. Судя же по итогам пяти весенних матчей «сине-бело-голубые» и вовсе находятся в игровом кризисе. Единственный матч, где «Зенит» напомнил команду с чемпионскими амбициями, был домашний поединок с «Селтиком» (3:0). Впрочем, стоит ли его брать в учет, если давно известно, что шотландцы на выезде не играют в футбол? Тогда возникает логичный вопрос: а что же делал с командой Мистер Манчини на сборах, и о чем думает итальянский специалист, если нападение не забивает, а одного из ключевых форвардов отдают в аренду?

Однако, дело, похоже, не только в способностях или неспособностях игроков атакующей линии «Зенита». Сказав о том, что руководство клуба отказалось подписывать исполнителей, которые забивают голы, Манчини фактически подписался под своей слабостью работать с нынешним составом питерцев. А, возможно, нужно копнуть глубже? Слухи о том, что итальянцу уже не интересно в России, и что он по ряду причин хотел бы покинуть «Зенит» уже будущим летом, давно витают в футбольных кулуарах. Вот и принялся Мистер Роберто абстрагироваться от команды всеми силами. А команда от него. Если это так, то ничего хорошего болельщикам питерцев в этом сезоне уже не стоит ожидать.

Фернандо — герой! Но штрафной, конечно, спорный

Победив «СКА-Хабаровск» на последних минутах матча, московский "Спартак" вышел на второе место в турнирной таблице. Спасителем «красно-белых» выступил Фернандо, мастерски исполнивший штрафной удар на 90-й минуте. С одной стороны — трех очков у москвичей могло и не быть. Во-первых, арбитр откровенно подыграл спартаковцам, когда назначал штрафной. А во-вторых, продержись «армейцы» еще каких-то три минуты и быть сенсации! С другой стороны — «Спартак» столько нанес за матч ударов в створ, столько создал голевых моментов, не забил пенальти, что победу эту заслужил. Жаль только Александра Довбню , который поймал кураж в рамке гостевых ворот и тащил мыслимые и немыслимые мячи.

Три очка по итогам московской игры, с учетом потерь «Зенита» и «Краснодара», позволили команде Массимо Карреры , наряду с ЦСКА, стать главным преследователем лидера чемпионата. Что касается «армейцев», то положение клуба из Хабаровска в турнирной таблице РФПЛ выглядит абсолютно безнадежным. Десять очков отставания от 14-го места, девятиматчевая безвыигрышная серия, семь подряд поражений — о чем тут говорить?

Армейская стабильность

Пока что весенний ЦСКА в российской Премьер-лиге выглядит весьма неплохо. В стартовом матче после зимы москвичи одолели "Урал" , сохранив свои ворота «сухими». Еще более убедительно команда Виктора Гончаренко сыграла в Грозном. Убедительнее по счету, так как по голевым моментам «Ахмат» ни в чем не уступил гостям. В заслуженности победы ЦСКА сомневаться не приходится. Другое дело, что хозяева в этой встрече создали столько голевых моментов, что их количества хватило бы на пару-тройку следующих поединков. Но грозненцам во многих случаях откровенно не везло, а в некоторых ситуациях им просто-напросто не хватило хладнокровия и исполнительского мастерства в завершающей стадии атак. А вот москвичи значительно бережнее подошли к реализации имевшихся острых эпизодов возле чужих ворот. В составе «армейцев» забитыми мячами отметились Александр Головин , Витиньо и Сергей Игнашевич

Безусловно, на ужасную игру «Ахмата» в обороне наложило свой отпечаток отсутствие трех ведущих центральных защитников в лице Семенова, Анхеля и Родолфо. Связка же Плиев — Швец встречу полностью провалила. От кого гола ждали, так это от Мусы — как и в прошлом, и в позапрошлом матче. И снова не дождались. Не скажешь, что Ахмед впустую накручивал километраж. Пару неплохих ударов нанёс, один на один с Гудиевым выбегал, наконец, Уциева предупреждением обеспечил. Но своего главного бомбардирского предназначения не выполнил — мяч в сетку не доставил.

"Краснодар" оступается в Химках, Карпин берет первое очко

Встреча «Динамо» и «Краснодара» проходила в сложных погодных условиях. Разумеется, состояние газона на «Арене Химки» наложило серьезный отпечаток на качестве футбола. Но краснодарцы не должны оправдывать нулевую ничью плохим полем. «Быки» виноваты сами. Лишь второй тайм гости провели на своем уровне по части атакующей изобретательности. Причем, нападение южан раскочегарилось только после выхода на замену Вандерсона. Именно у него был лучший момент в этом матче, однако бразилец из выгодной позиции пробил в стойку ворот Антона Шунина . Динамовцев же наверняка нулевая ничья удовлетворила. Всё-таки им пришлось обороняться на протяжении большей части второго тайма. Потеряв два очка, коллектив Игоря Шалимова вернулся на четвертую позицию в турнирной таблице.

Валерий Карпин у руля «Ростова» набрал первое очко. Но набрал ли, или все-таки потерял два? В противостоянии с «Зенитом» ростовчане не играли на отбой, как это делал, к примеру, «СКА-Хабаровск». Хозяева поля старались задавать темп в игре с питерцами, и имели все шансы рассчитывать на три очка. Да, по движению, «сине-бело-голубые» смотрелись чуточку лучше соперника по игре, но у «Ростова» пару реальных шансов упустил Ионов, да и падение Калачева вполне тянуло на пенальти. И все же для дончан ничья — результат приемлемый, чуть-чуть от зоны вылета они оторвались. А заодно и получили хоть какую-то психологическую уверенность, которая поможет брать очки и в следующих матчах.

Тульский «Арсенал» в прошедшем туре уверенно на выезде взял верх над «Амкаром». А результат в этом поединке сделал новичок «канониров» Артем Дзюба, который уже в начале встречи заработал пенальти и пусть его потом не реализовал, но сам же и сыграл на добивании. Артем в этой встрече был весьма полезен, совершил большой объем работы и был хорош в подыгрыше. В итоге одна из передач Дзюбы стала голевой — Ткачев поразил ворота из убойной позиции после скидки 29-летнего форварда. У «Амкара» же лучшим был, безусловно, Хомич, для которого эта игра стала первой в Премьер-лиге в текущем сезоне. Хомич сделал все от себя зависящее, чтобы пермяки как можно дальше сохраняли шансы хотя бы на ничью — отразил два пенальти и совершил еще несколько сэйвов, но от поражения уберечь уральцев был не в силах.

Перестрелка в пользу «Уфы»

Символическая сборная

Вратарь: Юрий Лодыгин ("Зенит")

Нападение: Артем Дзюба ("Арсенал"), Антон Миранчук ("Локомотив")