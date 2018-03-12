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Лиам Пейн исполнил песню Джона Майера перед королевской семьей
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Лиам Пейн исполнил песню Джона Майера перед королевской семьей 

Журнал ОК! 12 марта 2018
По традиции, в Великобритании во второй понедельник марта отмечается День Содружества. Из года в год в честь праздника проходят мульти-религиозные службы в Вестминстерском Аббатстве, где присутствует ее Величество Елизавета II.
12 марта папарацци «поймали» участника группы One Direction Лиама Пейна по пути в Вестминстерское Аббатство. 24-летний певец удостоился чести выступить перед членами королевской семьи: он исполнил кавер на песню Джона Майера «Waiting on the World to Change».
Oii oii, I'm back, sorry for being inactive? #Liam ~ I  A post shared by One Direction plus Zayn (@one_direction_plus_zayn) on  Mar 12, 2018 at 10:50am PDT  Сам Лиам поделился видеозаписью выступления в своем Instagram. Он признался, что для него «большая честь выступить во время службы в Вестминстерском Аббатстве перед членами королевской семьи». Также Пейн выразил надежду, что присутствующим понравилось его исполнение песни Джона Майера.
Such an honour to be asked to perform at the #CommonwealthDay service in front of @theroyalfamily! Hope you enjoyed my cover of @johnmayer Waiting For The World To Change
A post shared by Liam Payne (@liampayne) on  Mar 12, 2018 at 9:13am PDT  Ранее сообщалось, что Лиам Пейн решил сосредоточиться на карьере и даже находится на грани разрыва со своей возлюбленной Шерил Коул. Шерил и Лиам воспитывают годовалого сына Беара.
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