Лиам Пейн исполнил песню Джона Майера перед королевской семьей

По традиции, в Великобритании во второй понедельник марта отмечается День Содружества. Из года в год в честь праздника проходят мульти-религиозные службы в Вестминстерском Аббатстве, где присутствует ее Величество Елизавета II

12 марта папарацци «поймали» участника группы One Direction Лиама Пейна по пути в Вестминстерское Аббатство. 24-летний певец удостоился чести выступить перед членами королевской семьи: он исполнил кавер на песню Джона Майера «Waiting on the World to Change».

Oii oii, I'm back, sorry for being inactive? #Liam ~ I A post shared by One Direction plus Zayn (@one_direction_plus_zayn) on Mar 12, 2018 at 10:50am PDT Сам Лиам поделился видеозаписью выступления в своем Instagram. Он признался, что для него «большая честь выступить во время службы в Вестминстерском Аббатстве перед членами королевской семьи». Также Пейн выразил надежду, что присутствующим понравилось его исполнение песни Джона Майера.

Such an honour to be asked to perform at the #CommonwealthDay service in front of @theroyalfamily! Hope you enjoyed my cover of @johnmayer Waiting For The World To Change

A post shared by Liam Payne (@liampayne) on Mar 12, 2018 at 9:13am PDT Ранее сообщалось, что Лиам Пейн решил сосредоточиться на карьере и даже находится на грани разрыва со своей возлюбленной Шерил Коул. Шерил и Лиам воспитывают годовалого сына Беара.