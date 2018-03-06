«Что? Где? Когда?» раскритиковали за приглашение участников КВН в качестве игроков

Весенняя серия игр в шоу «Что? Где? Когда?» началась с необычного выпуска, участниками программы стали Вадим Галыгин Гарик Мартиросян , Сергей Кашников, Эльдияр Кененсаров, Алексей Кривеня и Михаил Галустян . Участники КВН не без помощи подсказок из зала смогли обыграть команду телезрителей. Но, в целом, их игра произвела на постоянных зрителей интеллектуального шоу неприятное впечатление. Они раскритиковали выпуск и предположили, что рейтинги программы падают, поэтому создатели решили из интеллектуальной игры сделать шоу уровня Comedy Club.

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"Никак.. зачем в шоу превращать..сразу видимо рейтинги падают. : (", «Сплошные подсказки! По мне игра не интересная, ожидала намного больше (((», «Я ярый болельщик. Не смогла досмотреть. После двух вопросов настал итальянский стыд и я убежела. Кто победил хоть?», ""Что? Где? Когда?"-самодостаточная игра. Это смешение жанров не сделает ее популярнее, игре это только вредит. И квнщики выглядели как двоечники, по-моему… К чему это все? Пусть каждый занимается своим делом, чтобы зрителям не было стыдно за одних и неудобно перед другими…", — вот только часть недовольных комментариев от поклонников передачи.

Ближайшая игра состоится 9 марта.