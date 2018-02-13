Путь героев Древней Греции прошли измайловские школьники

Игра, посвященная богам и героям Древней Греции, прошла в Измайловской школе №1508.

В игре «Легенды и мифы Древней Греции» приняли участие пятиклассники школы №1508. Участникам трех команд предстояло не просто вспомнить пройденный материал по истории, но и проявить свои знания и смекалку по таким дисциплинам, как русский язык и литература.

Первое место в итоге занял класс «Б». Впрочем, не только победители, но и практически каждый пятиклассник отличился в рамках игры. Учащиеся попросили проводить подобные игры как можно чаще, отметив интересные задания и обучение командной работе.

А вот учитель истории Н. Н. Пряникова сообщила, что игра продемонстрировала заинтересованность детей, показала высокий уровень знаний.

"Все те знания, которые ребята уже получили ранее, не только были закреплены в рамках игры, но и дополнились новой информацией, благодаря которой, я уверена, многие расширили свой кругозор", — отметила учитель истории.