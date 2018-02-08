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В День всех влюбленных сыграют в настольные игры
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В День всех влюбленных сыграют в настольные игры 

Официальный сайт управы района Богородское 8 февраля 2018
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Галерея «Богородское» проведет 14 февраля для москвичей бесплатный «Вечер настольных игр».
Отметить самый романтичный вечер в году и сыграть в самые разнообразные настольные игры, которые были популярны несколько десятков лет тому назад, а также в игры, которые остаются топовыми сегодня, приглашает галерея «Богородское» в День святого Валентина жителей района и соседних столичных районов.
Организаторы мероприятия организуют битвы по таким играм, как: Мафия", «Имаджинариум», «Alias», «Монополия», Scrabble, Активити, «Шакал», Манчкин. Победители получат славу, почет и уважение. Проигравшие проведут незабываемый вечер в кругу друзей и единомышленников.
Начало «Вечера настольных игр» в 18 часов. Адрес: ул. Открытое шоссе, д. 5, к. 6.
Вход свободный для зарегистрированных горожан.
Зарегистрироваться можно на сайте galereya-bogorodskoe или по телефону:+7 (499)-168-30-15.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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