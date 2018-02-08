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Парк «Зарядье» стал лауреатом международной премии Building of the Year
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Парк «Зарядье» стал лауреатом международной премии Building of the Year 

Московская государственная экспертиза 8 февраля 2018
Фото: Московская государственная экспертиза
Открывшийся в прошлом году парк «Зарядье» получил международное признание. Московский объект стал лауреатом премии Building of the Year в номинации «Архитектура общественных пространств». Победителей конкурса выбрали по итогам голосования пользователей интернет-портала ArchDaily.
Парк «Зарядье» удостоен международной премии архитектурного портала ArchDaily Building of the Year-2018. Интернет-издание официально опубликовало список всех победителей. Парк стал лучшим в номинации «Архитектура общественных пространств».
О том, что проект «Зарядья» вошел в число финалистов премии, было объявлено 26 января. Его соперниками в номинации стали еще четыре общественных пространства. Это зона отдыха Park’n’play, площадь Israels Plads (оба — Копенгаген, Дания), зеленая терраса Skygarden в Сеуле (Южная Корея) и смотровая площадка Pedra Da Ra в А-Корунья (Испания).
Победители Building of the Year определялись голосованием пользователей портала. В процедуре приняли участие около 100 тыс. человек, она продлилась в течение двух недель. Пользователи выбрали лауреатов премии в 15 номинациях.
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