Как же долго еще ждать финал «Игры престолов»! Но есть новые фото со съемок

Недавно продюсеры «Игры престолов» заявили, что восьмой (финальный) сезон популярного сериала выйдет только в 2019 году. И теперь фанатам остается лишь радоваться редким кадрам со съемочной площадки.

Game of Thrones is on fire tonight. #gameofthrones #moneyglass #dragons

Публикация от Phil Marron (@philmarron)

Янв 31, 2018 в 1:37 PST Недавно, например, в Сети появились фотографии горящего Винтерфела, замка Старков (уж извини за спойлер), а теперь еще несколько снимков. На них Кит Харингтон (31) на съемках в Хорватии — отдыхает между дублями.

Кстати, в 2017 году представители «Игры» заявили, что снимут сразу несколько вариантов финальных серий, чтобы все (особенно хакеры) запутались и не понимали, чем же на самом деле закончится популярная сага. Так что, возможно, это фото со съемок серии, которую мы даже никогда не увидим.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-zhe-dolgo-eshhe-zhdat-final-igry-prestolov-no-est-novye-foto-so-semok/