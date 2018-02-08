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Жительницу Бийска оштрафовали за организацию азартных игр
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Жительницу Бийска оштрафовали за организацию азартных игр 

РИА «ФедералПресс» 8 февраля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
БИЙСК, 8 февраля, ФедералПресс. Сотрудники следственного комитета по Алтайскому краю оштрафовали бийчанку за организацию подпольного казино.
В ходе проведения расследования было установлено, что жительница Бийска организовала два года назад казино, где регулярно организовывала азартные игры с использованием игрового оборудования и интернета. При этом игровые точки работали под видом осуществления внебиржевой деятельности и с применением программно-аппаратных комплексов. К работе были также привлечены администраторы, которые не подозревали об игорном бизнесе. В частности они получали от игроков деньги и выдавали им электронные баллы, которые нужны для доступа к участию в азартной игре. Проведение незаконных азартных игр было пресечено сотрудниками полиции.
В итоге суд признал женщину виновной по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Ее оштрафовали на 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
Фото: pixabay.com.
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