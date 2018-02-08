Жительницу Бийска оштрафовали за организацию азартных игр

БИЙСК, 8 февраля, ФедералПресс . Сотрудники следственного комитета по Алтайскому краю оштрафовали бийчанку за организацию подпольного казино.

В ходе проведения расследования было установлено, что жительница Бийска организовала два года назад казино, где регулярно организовывала азартные игры с использованием игрового оборудования и интернета. При этом игровые точки работали под видом осуществления внебиржевой деятельности и с применением программно-аппаратных комплексов. К работе были также привлечены администраторы, которые не подозревали об игорном бизнесе. В частности они получали от игроков деньги и выдавали им электронные баллы, которые нужны для доступа к участию в азартной игре. Проведение незаконных азартных игр было пресечено сотрудниками полиции.

В итоге суд признал женщину виновной по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Ее оштрафовали на 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Фото: pixabay.com.