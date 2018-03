Появились фото формы сборной Англии на ЧМ-2018

PR-директор компании Nike в своем твиттере опубликовала фотографии английских футболистов в новой форме.

Nike launches the first of 27 National Team Collections: England. Away jersey w/ tonal graphic of the St. George’s Cross, pre-match shirt nods to ’82 look. pic.twitter.com/37HaDz9YAb

— Heidi Burgett (@heidiburgett) 7 февраля 2018 г.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Англии сыграет в группе G: с Тунисом — 18 июня в Волгограде, с Панамой — 24 июня в Нижнем Новгороде и 28 июня с Бельгией в Калининграде.

