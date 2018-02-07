«Связной» предложил намайнить скидки на авиабилеты

«Связной» запустил интеллектуальную игру Travelcoin в десктопной и мобильной версии. Новое приложение позволяет «намайнить» скидку на покупку авиабилетов.

Цель игры — заработать t-коины, правильно отвечая на вопросы. В последствии их можно обменять на промокод, равный сумме заработанных t-коинов.

«Игра Travelcoin — это ещё одна попытка помочь нашим клиенту не только выбрать впечатление, но и подобрать путешествие, что является нашей основной целью с момента основания компании. Идея создания игры, как вы наверное уже догадались, возникла благодаря ажиотажу вокруг криптовалют в конце 2017 года. Так появилась наша «криптовалюта» — Travelcoin.