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«Связной» предложил намайнить скидки на авиабилеты
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«Связной» предложил намайнить скидки на авиабилеты 

Sostav.ru 7 февраля 2018
Фото: Sostav.ru
«Связной» запустил интеллектуальную игру Travelcoin в десктопной и мобильной версии. Новое приложение позволяет «намайнить» скидку на покупку авиабилетов.
Цель игры — заработать t-коины, правильно отвечая на вопросы. В последствии их можно обменять на промокод, равный сумме заработанных t-коинов.
«Игра Travelcoin — это ещё одна попытка помочь нашим клиенту не только выбрать впечатление, но и подобрать путешествие, что является нашей основной целью с момента основания компании. Идея создания игры, как вы наверное уже догадались, возникла благодаря ажиотажу вокруг криптовалют в конце 2017 года. Так появилась наша «криптовалюта» — Travelcoin.
Используя опыт геймификации, «майнинг» криптовалюты превратился в увлекательную игру, что влияет на вовлечённость пользователей и количество контактов с брендом", — отмечает директор «Связной Трэвел» Алексей Дорош.
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