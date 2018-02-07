В новом сезоне «Игр престолов» одна из героинь окажется беременной

Не пожелавший назваться источник зарубежного издания рассказал, что зрителей и фанатов популярного телесериала «Игра престолов» ждет неожиданный сюжетный поворот, одна из героинь окажется беременной. Информатор не сделал намека на то, кто это может быть. Поклонники теряются в догадках.

"Стоит отметить, что у этой маловероятной беременности будет сразу несколько последствий как драматических, так и мрачных комедийных", — сказано в публикации TV Line.

Первая серия восьмого и заключительного сезона сериала «Игра Престолов» выйдет на экраны в апреле 2019 года. Об этом заявила актриса Мэйси Уильямс.