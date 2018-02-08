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Создателей «Звездных войн» обвинили в расизме и сексизме
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Создателей «Звездных войн» обвинили в расизме и сексизме 

Газета.Ru 8 февраля 2018
Фото: Газета.Ru
Создателей саги «Звездные войны» обвинили в расизме и сексизме на фоне приглашения в проект Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса, известных по сериалу «Игра престолов». Об этом сообщает NME.
Из статьи в журнале Variety следует, что 96% сценаристов и режиссеров вселенной «Звездных войн» — белые мужчины. Единственным «относительным» исключением была белая женщина Ли Брэкетт, которая принимала участие в работе над сценарием фильма «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (1980).
После публикации этого материала некоторые поклонники «Звездных войн» призвали франшизу изменить свою политику.
Другие фанаты не согласились с приведенной статистикой, отметив, например, что из шести оригинальных фильмов четыре были написаны и срежиссированы одним человеком.
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