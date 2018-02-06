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Занятия по семи настольным играм прошли в течение недели в «Штандарте»
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Занятия по семи настольным играм прошли в течение недели в «Штандарте» 

Управа района Соколиная гора 6 февраля 2018
Фото: Управа района Соколиная гора
Регулярно около сотни соколинцев посещают занятия в клубе военно-тактических игр.
В течение недели в Клубе военно-тактических игр «Штандарт» Досугового центра «Соколинка» прошли занятия по таким военным играм, как Droopfleet, Dropzone commander, Warhammer 40K, Warhammer FB, а также по настольным игровым системам «Талисман», «Темница», «Военное ремесло». Об этом рассказал руководитель клуба досугового центра «Соколинка» Дмитрий Бойцов. При этом некоторые занятия являли собой совмещенные кампании сразу по двум игровым системам.
Для многих жителей Соколиной горы настольные игры — это не только возможность скрасить досуг, но также хорошая возможность потренировать тактическое мышление.
Фото: предоставлено Клубом военно-тактических игр «Штандарт».
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