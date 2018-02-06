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Командные игры на компьютере прошли в Ховрине
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Командные игры на компьютере прошли в Ховрине 

Управа района Ховрино города Москвы 6 февраля 2018
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В пятницу, 2 февраля, в Доме творчества «Ховрино» прошли командные игры на компьютере, в которых приняли участие жители района. Мероприятие подготовила и провела руководитель кружка «Компьютер и Мы». Об этом рассказали в администрации ДТ.
— Командные игры снимают стресс и развивают скорость мышления, навыки общения и решения проблем. Обычно совместное прохождение доступно для двух игроков, но в современных играх это число увеличивается до четырех или восьми, — отметили в ДТ «Ховрино».
Напомним, Дом творчества «Ховрино» находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 17, корп. 1. (то)
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