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«Неделя зимних игр и забав» состоялась в Богородском
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«Неделя зимних игр и забав» состоялась в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 2 февраля 2018
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В корпусе №4/3 «Росток» Богородской школы №1797 прошла «Неделя зимних игр и забав!»
Для дошколят школы № 1797 «Богородская» с 22 по 26 января была проведена «Неделя зимних игр и забав». По мнению воспитателей детсада, не является секретом, что для физического развития, укрепления растущего организма детям необходимо как можно больше времени проводить на свежем воздухе.
Для того, чтобы холод принес пользу и не помешал малышам получить удовольствие от прогулки, они должны быть заняты интересным делом. К примеру, для них можно проводить интересные игры.
Воспитатели из «Ростка» всю прошлую неделю старались делать прогулки детей интересными, полезными и увлекательными. Малыши играли в подвижные и спортивные игры, катались на лыжах и с горок на санках, а многие мальчишки и девчонки с удовольствием взяли в руки клюшки и сыграли в хоккей на снегу.
Стоит отметить, что и сами воспитатели с удовольствием приняли участие в зимних играх и с удовольствием окунулись в мир снежных игр.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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