Ситуационная игра состоится в Библиотеке иностранной литературы

Жителей района приглашают принять участие в ситуационной игре на французском языке. Мероприятие состоится 7 февраля в Библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино.

Пришедшим предложат представить позицию страны и провести голосование по итоговому проекту резолюции. Во время мероприятия ведущие расскажут о тайнах успешного выступления на публике.

Игра рассчитана на людей, владеющих французским языком. Для участия нужно пройти предварительную регистрацию. Начало в 17:00 по адресу: улица Николоямская, дом 1.