Ещё
Ситуационная игра состоится в Библиотеке иностранной литературы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ситуационная игра состоится в Библиотеке иностранной литературы 

Управа Таганского района города Москвы 2 февраля 2018
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Жителей района приглашают принять участие в ситуационной игре на французском языке. Мероприятие состоится 7 февраля в Библиотеке иностранной литературы имени Маргариты Рудомино.
Пришедшим предложат представить позицию страны и провести голосование по итоговому проекту резолюции. Во время мероприятия ведущие расскажут о тайнах успешного выступления на публике.
Игра рассчитана на людей, владеющих французским языком. Для участия нужно пройти предварительную регистрацию. Начало в 17:00 по адресу: улица Николоямская, дом 1.
Управа Таганского района города Москвы: последние новости
Собянин: По программе реновации можно будет получить равноценное жилье Приключения новогодней звезды покажут в Доме Культуры Александр Мишаков провел встречу с жителями 17 января
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля475
Порошенко предложили заткнуться в ответ105
Джонсон отказался пожимать руку послу России388
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
ЕС ждут масштабные реформы33
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение