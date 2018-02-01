Ещё
Музыкальную игру проведут на Магаданской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Музыкальную игру проведут на Магаданской 

Управа района Лосиноостровский 1 февраля 2018
Фото: Управа района Лосиноостровский
Любители музыки из Лосинки станут участниками адаптированной версии телевизионной игры «Угадай мелодию». Мероприятие пройдёт 5 февраля в территориальном филиале центра социального обслуживания на Магаданской.
— Ведущая Алла Колесникова проверит музыкальную грамотность участников игры и оценит знания популярных мелодий. Победитель отборочных туров сыграет в супер-игре, — рассказали в ЦСО.
Начало в 13.30. Филиал «Лосиноостровский» ТЦСО «Ярославский» расположен по адресу ул. Магаданская, д. 9, корп. 3. (иб)
Управа района Лосиноостровский: последние новости
Владельцы сразу нескольких самостроев в Москве сами снесут свои объекты Вход в нежилое помещение в доме на Тайнинской закрыли после обращения жителя на телефон доверия префектуры округа С 19 марта по 12 июня движение на одной из улиц СВАО ограничат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля478
Порошенко предложили заткнуться в ответ106
Джонсон отказался пожимать руку послу России391
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе39
ЕС ждут масштабные реформы33
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение