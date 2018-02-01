Музыкальную игру проведут на Магаданской

Начало в 13.30. Филиал «Лосиноостровский» ТЦСО «Ярославский» расположен по адресу ул. Магаданская, д. 9, корп. 3. (иб)

— Ведущая Алла Колесникова проверит музыкальную грамотность участников игры и оценит знания популярных мелодий. Победитель отборочных туров сыграет в супер-игре, — рассказали в ЦСО.

Любители музыки из Лосинки станут участниками адаптированной версии телевизионной игры «Угадай мелодию». Мероприятие пройдёт 5 февраля в территориальном филиале центра социального обслуживания на Магаданской.

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