Сотрудники МГТУ провели познавательную игру для школьников

Первого февраля сотрудники Центра финансовой грамотности МГТУ на базе факультета экономики и сервиса провели финансовую игру «Заработать за 60 минут» для школьников лицея № 34 г. Майкопа.

В игре участвовало 2 команды по 10 человек. В каждой команде был выбран капитан, который организовывал её работу и определял игровую стратегию.

В течение часа командам необходимо было успешно преодолеть 6 конкурсных этапов с различными заданиями, повышающими уровень финансовой грамотности: «Финансовый ребус» с зашифрованным словом или фразой по теме финансов; «Паззл», где команды собирали изображения банкнот. В задании «Помни меня» игроки в течение 1 минуты изучали буклет «Финансовое мошенничество», разработанный Банком России , стараясь запомнить основные правила платежной безопасности, а после чего школьники должны были воспроизвести как можно больше положений буклета, рассказали в пресс-службе МГТУ.

Также ребята посостязались в «Финансовом крокодиле», на знание пословиц и поговорок о деньгах в конкурсе «Кто кого». Завершающим этапом финансовых состязаний школьников стала игра «Бешеные деньги», где ребятам нужно было с помощью чайной ложки перенести как можно больше монет из одной части аудитории в другую, преодолевая препятствия. Этот конкурс предоставил школьникам возможность повеселиться, научиться выбирать оптимальную соревновательную стратегию в условиях ограниченного времени.

По итогам игры была определена команда-победитель, получившая грамоту.

Центр финансовой грамотности МГТУ приглашает всех желающих принять участие в подобных играх. Для этого необходимо отправить заявку на электронный адрес Центра: cfg_mgtu@mail.ru