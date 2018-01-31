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Бесплатные компьютерные курсы стартовали в библиотеке Алтуфьева
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Бесплатные компьютерные курсы стартовали в библиотеке Алтуфьева 

Управа Алтуфьевского района 31 января 2018
Фото: Управа Алтуфьевского района
В субботу, 27 января, в библиотеке № 64, расположенной в Алтуфьевском районе, прошло первое занятие в рамках курсов компьютерной безопасности. Как уточнила заведующая учреждением культуры Инара Гочияева, на урок пока пришли немногие, группа еще набирается.
— Начались курсы с азов компьютерной грамотности. В дальнейшем участники научатся работать с электронной почтой, а также основными компьютерными программами, которые в дальнейшем упростят им жизнь, — подчеркнула Инара Гочияева.
Напомним, уроки проходят по субботам в 14.00. Об участии просят сообщить заранее по телефону 8 (499) 900-94-57. Библиотека № 64 находится по адресу: Путевой проезд, д. 38А. (вт)
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