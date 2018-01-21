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Матери поддержали ульяновских курсантов новым роликом
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Матери поддержали ульяновских курсантов новым роликом 

Рамблер 7 часов назад

В Youtube выложили видео, автор которого утверждает, что матери курсантов ульяновского летного училища решили поддержать сыновей, которым грозит отчисление.

В ролике под названием «Мамы поддержали ульяновских летчиков» женщины исполняют элементы тверка под композицию «Satisfaction».

Танец матерей представляет собой небольшую пародию. Они танцуют, готовя пищу, гладя белье и убирая снег. Лица не демонстрируются, за исключением концовки видеоролика.

Мама одного из курсантов говорит следующее:

«Мы решили поддержать ребят, чтобы их сильно не наказывали, и надеемся, что руководство тоже не «получит». Это просто дурачество…»

Недавно в интернете появился ролик с танцующими студентами первого курса лётного факультета Ульяновского института гражданской авиации.

На видео, снятом в общежитии, курсанты танцуют в нижнем белье и фуражках. Действо происходит под композицию «Satisfaction» итальянского музыканта Бенни Бенасси.

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Ролик вызвал скандал. В Ульяновской области создали специальную комиссию, правоохранители начали проверку, а в Росавиации пообещали принять дисциплинарные меры к будущим летчикам. Им грозит отчисление.

Герои клипа заявили, что сняли его ради шутки. Студенты других российских вузов начали снимать и выкладывать в сеть свои варианты танца, чтобы поддержать курсантов.

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