Хлебнули лиха: богачи Кремниевой долины подсели на грязную воду

Хлебнули лиха

Кремниевую долину охватило опасное поветрие — во всяком случае, если верить СМИ. Руководители технологических компаний пьют сырую воду, в которой могут быть вредные примеси и болезнетворные микроорганизмы, и считают, что это полезно для здоровья. «Лента.ру» рассказывает, как остальной мир удивляется невероятной моде стартаперов, и так ли это происходит на самом деле.

Предприниматель Дуг Эванс — человек не бедный, поэтому легко пережил банкротство своего стартапа. Всего через несколько дней он писал в Instagram о новом увлечении — сырой воде. Эванс утверждает, что давно перестал пить из-под крана и теперь употребляет только неочищенную и некипяченую воду. Он убежден, что это полезно для здоровья.

После закрытия своей компании Эванс объявил «очистительный пост» и пять дней обходился без еды — одной сырой водой. «Знаю, когда речь о здоровье, я экстремист, — признает он. — Но я такой не один. Есть множество людей, которые занимаются тем же. Никогда не знаешь, на кого наткнешься возле родника».

Кетоны и какао

В это легко поверить. Одно время Кремниевая долина сходила с ума по кетогенной диете, в которой много жиров и мало белков. Потом местные воротилы увлеклись лечебным голоданием. От него — один шаг до сыроедения или веры в сверхъестественные качества неочищенной воды.

В прошлом году исполнительный директор Evernote Фил Либин рассказал The Guardian , что знает примерно два десятка инвесторов и руководителей компаний, которые периодически отказываются от пищи. Он считает голодание одним из самых важных поступков в своей жизни. «У меня заметно повысилось настроение, мне легче сосредотачиваться, у меня появился постоянный источник энергии, — говорит он. — Я чувствую себя более здоровым. И это помогает мне лучше руководить компанией».

На каждое оздоровительное веяние, о котором знает вся Кремниевая долина, приходятся десятки масштабом поменьше. Хороший пример — история бывшей сотрудницы Google Сены Шелленберг, которая участвовала в разработке очков дополненной реальности Google Glass. Она рассказала Business Insider, что в 2016 году впервые попробовала какао. Напиток произвел на нее неожиданно сильное впечатление. «Ощущение было такое, будто вся моя прежняя личность рушится», — уверждает она.

Какао свел Шелленберг с ума. Она уверовала в его целебную силу, уволилась из Google и поехала в Южную Америку, чтобы встретиться с шаманами и поучаствовать в какао-церемониях. После возвращения в Калифорнию открыла платные курсы, на которых учит избавляться от вредных привычек, укреплять связи с другими и находить радость путем употребления какао. Последователей пока не особенно много, но это дело наживное. Год назад о сырой воде тоже никто не слышал.

Сырая вода

Америка узнала о моде на сырую воду в конце декабря из статьи в New York Times . Газета поговорила с Эвансом и отыскала других людей, которые придерживаются тех же взглядов. Они убеждены, что в воде из-под крана отсутствуют ценные минералы и микроорганизмы, а вместо них — опасные для здоровья хлорка и фтор.

«Считайте меня конспирологом, но фтор — это препарат для промывки мозгов, от которого зубам никакой пользы», — говорит Муханде Сингх, колоритный персонаж с волосами до плеч, предпочитающий ходить босиком и фотографироваться с голым торсом. Несколько лет назад его звали Кристофер Санборн, но потом он увлекся сыропитием, взял индийское имя и открыл компанию Live Water, которая возит в Сан-Франциско стеклянные бутыли с родниковой водой. За один литр Live Water берет до 30 долларов. Это дорого, но у калифорнийских стартаперов водятся деньги. Они платят и не жалуются.

Сингх считает, что обеззараживание делает воду мертвой. «Настоящая» вода, которой торгует его фирма, якобы вкуснее и оставляет приятное ощущение во рту, но хранится не дольше месяца. «Она остается свежей в течение одного лунного цикла после доставки, — объясняет Сингх. — Если простоит слишком долго, то позеленеет. Люди даже не догадываются об этом, потому что пьют мертвую воду, которая никогда не зеленеет».

У Live Water есть конкуренты — например, компания Tourmaline Springs, которая берет 2,99 доллара за литр. А в Сан-Диего действует целый магазин сырой воды — Liquid Eden. New York Times утверждает, что к концу 2017 года он сбывал 3,5 тысячи литров в день по 2,5 доллара за галлон (около четырех литров). Каждый год продажи магазина вырастают вдвое.

Вибрион на завтрак

Реакция на статью в New York Times была быстрой и беспощадной. Никто не любит недалеких толстосумов, которые сорят деньгами и не думают о последствиях. В данном случае и недалекость, и последствия очевидны каждому, кто знает, что за «минералы и микроорганизмы» встречаются в сырой воде. «Ощущение во рту от лямблий, а приятный вкус — это дизентерия», — заметила в Twitter писательница Катерина Валенте.

«Когда вода не очищена, она может содержать химикаты и микроорганизмы, которые способны уложить человека в больницу или вызвать вспышку эпидемии, — заявил в журнале Time глава отдела предотвращения водных инфекций Центра по контролю и профилактике заболеваний Винс Хилл. — В неочищенной воде, по сути, может быть все, что угодно».

«Все это замечательно до тех пор, пока десятилетняя девочка не умрет в мучениях от холеры где-нибудь в Монтесито, Калифорния», — цитирует Business Insider эксперта по безопасности питания Билла Марлера. Это более чем реальная перспектива: в странах третьего мира от холеры гибнут тысячи человек.

По мнению критиков, воротить нос от современных стандартов обработки воды, которые спасают США от той же участи, как минимум безответственно. «Распространение скептицизма в отношении инфраструктуры водоснабжения или важности обработки воды вызывает беспокойство — и может иметь реальные последствия», — комментирует издание Vox.

Откуда вода

Противники сырой воды не ограничились жалобами в СМИ. «Мы получили сотни сообщений, — сообщил The Guardian один из основателей компании Tourmaline Springs Сет Прузански. — От прямых оскорблений до заявлений, что мы преднамеренно травим и обдираем людей. В двух были угрозы, что они приедут и застрелят нас».

Прузански считает, что Tourmaline Springs не заслужила такой ненависти. По его словам, вода из источника фирмы и без очистки удовлетворяет всем санитарным стандартам. «Есть огромная разница между водой, которую пьют из реки где-нибудь в лесу, и водой из родника с многовековой историей, которая была тщательно проверена и соответствует государственным требованиям», — говорит он.

Ситуация с Live Water и ее основателем Мухандой Сингхом сложнее. Компания утверждает, что берет воду из источника в каньоне недалеко от городка Мадрас в Орегоне. В действительности его контролирует некоммерческая организация, которая занимается водоснабжением Мадраса. Журнал Men’s Health связался с ней и выяснил, что Live Water берет воду не напрямую из источника, а из водопровода.

С одной стороны, это плюс: холера не страшна. С другой стороны, за что же тогда платить такие деньги?

Дутая сенсация

В статье New York Times приведены цитаты нескольких приверженцев сырой воды, но Дуг Эванс — единственный человек с именем. И это не очень хорошее имя. Он основал компанию Juicero, которая выпускала дорогостоящие «умные» соковыжималки, требующие специальных картриджей с фруктовой мякотью. В прошлом году журналисты Bloomberg News обнаружили, что сок из картриджей нетрудно выдавить голыми руками. Juicero и сам Дуг Эванс превратились в посмешище.

Если автор New York Times не сумел отыскать менее одиозного любителя сырой воды, возникает вопрос: так ли их много? На популярном стартаперском форуме, который поддерживает знаменитая инвестиционная компания Y Combinator, известие о новом веянии встретили с недоверием. Его читают те самые люди, которые, если верить прессе, должны увлекаться сыропитием, но никто из них не встречал приверженцев этой моды.

«Всем этим торгуют в Rainbow Groceries, магазине, который не одно десятилетие снабжает калифорнийских хиппи продуктами для хиппи, — пишет один из пользователей. — Хотя на диаграмме Венна круг технарей часто пересекается с кругом хиппи, это определенно разные люди». «Все, кого я знаю в Кремниевой долине, пьют либо водопроводную воду (прямо из-под крана или фильтруют), либо газировку», — комментирует другой. «Похоже на дутую сенсацию», — подытожил он.