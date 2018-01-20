Схватка собаки и крокодила попала на видео

В Сети появилось видео, на котором пес отважился вступить в схватку с 3,5-метровым крокодилом. Кадры поединка опубликовал на YouTube пользователь ViralHog.

По словам автора видеозаписи, инцидент произошел 23 декабря 2017 года на острове Гот в Австралии.

Как поясняет автор ролика, он приехал в гости к Кингу Каю — своему знакомому и владельцу острова, у которого есть терьер и крокодил по кличке Кейси, живущий в реке.

Когда хозяин острова вместе с собакой вышел на прогулку, он позвал крокодила по имени. Кейси выполз им навстречу и съел живого цыпленка.

По словам автора видео, после этого собака, вероятно, подумала, что ее хозяевам угрожает опасность, и напала на рептилию, укусив ее за хвост. Крокодил испугался и уполз обратно в водоем.