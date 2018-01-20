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Человек-синтол начал «трансформацию»
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Человек-синтол начал «трансформацию» и удалил брови 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: s_1_a_k_e_r_ / Instagram

Житель Пятигорска Кирилл Терешин, прославившийся «руками-базуками», начал обещанную им ранее «трансформацию». Об этом свидетельствуют записи в его аккаунтах в соцсетях.

На странице в Facebook он написал, что удалил брови. Также он покрасил коротко стриженые волосы в кислотные цвета, губы — в черный, а на глаза нанес макияж Smoky eyes.

В Instagram Терешин заявил, что планирует «изменить себя до неузнаваемости, таких людей, как я, в России существовать не будет».

Терешин закачал в свои руки значительное количество аналога синтетического масла, за что его окрестили «человеком-синтолом», а конечности — «руками-базуками». После волны насмешек и популярности в сети его пригласили в шоу Андрея Малахова. В интервью YouTube-каналу «The Люди» он утверждал, что ему предлагали 350 тысяч долларов за съемки в американском порно, но он отказался.

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