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Румынский пенсионер признал себя крестником Гитлера
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Румынский пенсионер признал себя крестником Гитлера 

РИА Новости 19 января 2018
Фото: © РИА Новости / Фонд РИА Новости
Румынский пенсионер заявил, что нашел доказательства того, что он крестник фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, сообщает портал Monitorul.
Семидесятисемилетний Адольф Эрнст Штедлер сообщил, что его крестил Гитлер, но он не мог этого доказать, пока не получил немецкое гражданство. По словам пенсионера, он родился в лагере, построенном для этнических немцев близ австрийской границы в Хоэншвангау 25 апреля 1941 года, и стал первым ребенком, родившимся в поселении.
Пенсионер заявил, что Гитлер обещал крестить первого родившегося в лагере ребенка. Кроме того, по его словам, диктатор держал младенца Штедлера в руках, когда подписывали его свидетельство о рождении.
Родители Штедлера были немцами, но жили в Румынии до переселения в Германию. Однако когда закончилась вторая мировая война, семья переехала обратно в Румынию. Тогда, по словам пенсионера, его мать сожгла свидетельство о рождении, при этом она сказала ему, что его назвали Адольфом в честь крестившего его диктатора.
После получения немецкого гражданства Штедлер смог получить доступ к архивам и нашел свидетельство о рождении, копию которого представил Monitorul. Пенсионер уверен, что именно этот документ является доказательством того, что он крестный сын Гитлера.
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Источник: полиция продолжает работу на объектах, связанных с делом Скрипаля "Агония началась". В Сети раскритиковали Порошенко за высказывание о России "Не хочу рожать в этой стране": Савченко призналась, почему у нее нет детей
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