У чиновников обнаружили «могилу» телевизора

У петербургских чиновников обнаружили «могилу» телевизора

На Pikabu обратили внимание на фотографию плазменного телевизора в здании администрации Кировского района Санкт-Петербурга. Снимок был опубликован пользователем портала с ником Mezya, которого удивило, что плазму расположили на вертикальном столбе с мраморным основанием, букетами цветов и черной оградкой.

Mezya / Pikabu

«Мы подумали, что в Кировской райадминистрации похоронили телевизор, но чиновники уверяют — так украшено табло с информацией для жителей района», — пояснил он.

За несколько часов пост Mezya набрал более трех тысяч лайков и привлек внимание пользователей, который принялись в шутку «хоронить» телевизор, отмечая, что в первый раз смеются у надгробия. «Мир экрану его, покойся с БИОС», — пожелал один из них.

«О телевизорах говорят либо хорошее, либо ничего. Царство цифровое ему. Хороший был», — отметил другой.

Среди комментаторов обнаружились и любители фотошопа, которые начали экспериментировать с изображением на телевизоре. В итоге рядом с «могилой» присел грустный актер-мем Киану Ривз, на экране появилась заставка «Телекомпания ВИД», которую многие по ошибке приняли за портрет Бориса Ельцина, а сама плазма стала героиней вымышленного ужастика под названием «Киров».