Ещё
У чиновников обнаружили «могилу» телевизора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У петербургских чиновников обнаружили «могилу» телевизора 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Mezya / Pikabu

На Pikabu обратили внимание на фотографию плазменного телевизора в здании администрации Кировского района Санкт-Петербурга. Снимок был опубликован пользователем портала с ником Mezya, которого удивило, что плазму расположили на вертикальном столбе с мраморным основанием, букетами цветов и черной оградкой.

Mezya / Pikabu

«Мы подумали, что в Кировской райадминистрации похоронили телевизор, но чиновники уверяют — так украшено табло с информацией для жителей района», — пояснил он.

За несколько часов пост Mezya набрал более трех тысяч лайков и привлек внимание пользователей, который принялись в шутку «хоронить» телевизор, отмечая, что в первый раз смеются у надгробия. «Мир экрану его, покойся с БИОС», — пожелал один из них.

«О телевизорах говорят либо хорошее, либо ничего. Царство цифровое ему. Хороший был», — отметил другой.

Среди комментаторов обнаружились и любители фотошопа, которые начали экспериментировать с изображением на телевизоре. В итоге рядом с «могилой» присел грустный актер-мем Киану Ривз, на экране появилась заставка «Телекомпания ВИД», которую многие по ошибке приняли за портрет Бориса Ельцина, а сама плазма стала героиней вымышленного ужастика под названием «Киров».

Lenta.ru: последние новости
Фермер снял на видео «огненный пар» из пасти альпаки Зажигательный танец в халатах прославил темнокожую семью на весь мир Турция собралась ударить по сирийским курдам с воздуха
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров «шокировал» Польшу
Капитану российской армии угрожают сжечь детей
США готовы расправиться с Турцией на территории Сирии
Известную певицу сбил автомобиль
Назван самый инновационный регион России
Видео
00:00
«Огнедышащая» альпака шокировала людей
Безумный мир
04:08
США разрабатывают новое ядерное оружие
Оружие Армия
01:12
Пожарный поймал сброшенную с третьего этажа девочку
Происшествия
05:24
Скончавшаяся солистка Cranberries не смогла угодить Лозе
Шоу-бизнес
00:47
«Кому-то в глаз попали, кому-то в ухо». Ученик рассказал о трагедии
Происшествия
02:09
Капитану российской армии угрожают сжечь детей
Происшествия
01:47
В Кремле назвали условия возврата Украине военной техники
Политика
01:27
Apple хотят засудить за медленные iPhone
Компании Наука и техника
00:51
В Якутии врач избил девушку прямо на приеме
Происшествия Общество
00:53
Шурыгина обозлилась на Малахова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение