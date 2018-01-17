«Огнедышащая» альпака шокировала людей

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«Огнедышащая» альпака шокировала пользователей Сети 

ТК «Звезда» 1 час назад

Автор ролика все обвинения в монтаже отрицает.

Управляющий фермой по разведению альпак в штате Айова Арон Шульц снял на видео уникальный случай — одно из животных по кличке Корица «дышит огнем».

Кадры были опубликованы в социальной сети YouTube.

Как сообщает The Daily Mail, пользователи заподозрили автора ролика в монтаже, однако сам Шульц все обвинения отрицает.

«Некоторые думают, что это трюк, но она абсолютно реальная, никаких правок», — подчеркнул он.

Шульц отметил, что оптическая иллюзия была вызвана морозным воздухом — в момент съемки температура опустилась до -7 °С. Таким образом, дыхание животного было подсвечено лучами всходящего солнца, что и вызвало так называемый «огненный» эффект.

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