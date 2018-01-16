Мир разврата Кремниевой долины — журналистка узнала, как отдыхает элита США

Закрытые вечеринки воротил Кремниевой долины, на которые часто заглядывают крупные инвесторы, проходят далеко не в том тренде здорового образа жизни, о котором любят рассказывать главы высокотехнологичных компаний. Об этом в своей книге написала известная американская журналистка Эмили Чанг. Фрагмент из книги опубликовал журнал Vanity Fair.

Как следует из текста, примерно раз в месяц резиденты Кремниевой долины собираются на вечеринки, порой — в особняке в одном из элитных районов Сан-Франциско, иногда — в загородной резиденции или на частном пляже в Малибу. По словам опрошенных Эмили Чанг посетителей таких вечеринок, гости приезжают к ужину и проходят проверку у частной охраны. Нередко собравшиеся готовят еду сами. Алкоголь помогает им стать более раскованными, а затем подаются наркотики, и начинается секс-оргия.

Казус в том, что сама автор книги выразила недовольство тем, что уважаемый журнал опубликовал тот отрывок, который она считает несущественным и второстепенным, ведь книга написана совсем о другом.

Ульяна Малашенко, журналист: «Эмили Чанг — это достаточно уважаемый американский журналист, на ее счету пять премий „Эмми“. Прежде всего, она стала известна как человек, освещавший проблему наркотрафика через границу с Мексикой, и ранее она также работала собкором CNN в Пекине и Лондоне. И, собственно, только в последние годы она переключилась на новости высоких технологий, которые освещает для Bloomberg. Ее авторитет в этой сфере достаточно велик, и в 2014 году, по версии издания Business insider, Эмили Чанг заняла десятое место в списке 100 самых влиятельных женщин в этом секторе. Вообще-то, свою книгу Эмили Чанг писала про женщин в Кремниевой долине, что следует из самого названия — „Вторжение в закрытый мужской клуб Кремниевой долины“. Ну и в данном контексте речь идет прежде всего об увеличении количества женщин в этой индустрии и о сохранении проблемы гендерного дисбаланса, а вовсе не о вечеринках. И в своем Twitter Эмили Чанг достаточно подробно комментирует публикацию в Vanity Fair. Прежде всего, она говорит, что писала свою книгу именно о женщинах, а не о секс-вечеринках, и это всего лишь незначительный фрагмент из всей публикации. Также она отдельно отмечает, что речь идет о нескольких, возможно единичных случаях, с которыми ей удалось познакомиться. Она не несет ответственность и не может утверждать, что все это является массовым феноменом в Кремниевой долине. Сама автор книги была крайне удивлена публикацией в Vanity Fair, потому что книга писалась совершенно о другом, и она рассчитывала, вероятно, что рецензия на ее работу будет отражать все-таки главную идею текста, а не некоторые незначительные, как она говорит, фрагменты».

Книга о гендерном неравенстве в Кремниевой долине, как ожидается, будет опубликована 6 февраля.