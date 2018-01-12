Стал известен спонсор «VIP-ремонта» в «Матросской тишине»

Ремонт на пятом этаже второго корпуса СИЗО «Матросская тишина», где правозащитники нашли «VIP-камеры», организовал известный «решальщик» — юрист Дионисий Золотов, в апреле прошлого года приговоренный к 6,5 годам лишения свободы за мошенничество с особо крупном размере. Пожертвование для СИЗО № 1 он оформил официально как «гуманитарную помощь» через своих адвокатов.

Защитник Золотова Иван Миронов рассказал радиостанции «Business FM», «как все было на самом деле».

«В СИЗО он отправил плитку, краску, пластиковые окна, новую сантехнику и даже энергосберегающие лампочки. За счет предоставленных стройматериалов были отремонтированы полностью десять камер. Остальная половина этажа (еще десять камер) уже готова на 70%", — сообщил Миронов. Он добавил, что за счет Золотова «наконец построили второй КПП, о котором давно мечтами все следователи и адвокаты». Также на пятом этаже была запущена прачечная с современным оборудованием, которая обслуживает весь корпус, и появились новые тренажеры для спортзала.

Заняться благоустройством «Матросской тишины» Золотова заставил тот факт, что после вынесения ему в апреле 2017 года приговора по делу о мошенничестве в особо крупном размере он не уехал на зону: против «решальщика» было возбужден уголовное дело о новых аферах. Поняв, что покинуть стены СИЗО ему предстоит еще нескоро, он решил облегчить жизнь себе и сокамерникам.

По словам Миронова, ремонт на пятом этаже второго корпуса шел около полугода. Скандал с «VIP-камерами» разгорелся вскоре после ареста члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дениса Набиуллина, обвиненного в мошенничестве в том числе благодаря показаниям Золотова. Сам «решальщик», по словам знакомого, считает шумиху вокруг ремонта местью правозащитников, которые раздули историю о «пятизвездочным» рае для богатых сидельцев.

Как сообщал накануне «Ридус», после скандала с «VIP-камерами» ФСИН повела внутриведомственную проверку, по итогам которой из «Матросской Тишины» был уволен замначальника по оперативной работе Алан Гадзаонов, а еще три сотрудника оперативного отдела были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.