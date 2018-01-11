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Танец в халатах вызвал ажиотаж в соцсети
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Зажигательный танец в халатах прославил темнокожую семью на весь мир 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: кадр видео

Пользовательница Twitter с ником @bluedizz показала, как ее семья решила снять стресс. Девушка включила музыку, под которую начала танцевать ее мать. Затем танец исполнила она сама, после чего из соседней комнаты вышел отец, который также показал несколько движений. В финале семья схлестнулась в общем зажигательном танце, который завоевал симпатии пользователей соцсети. Минутное видео набрало больше четырех миллионов просмотров, им поделились десятки тысяч человек.

Пользователи поразились сплоченности семьи. «Семья, которая носит халаты, вместе навсегда!» — пишет @itsakila в комментариях под видео. Зрители отметили идеальную пластику, которая присуща всем членам семейства. Некоторым настолько понравился номер в халатах, что они попросили разрешения стать членами танцующей семьи.

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