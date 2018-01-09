Чудесное воскрешение произошло в испанской тюрьме

Чудесное воскрешение в испанской тюрьме

Признанный медиками мертвым заключенный одной из испанских тюрем неожиданно ожил перед вскрытием. Отбывающий наказание за кражу Гонсало Монтойя Хименес не явился на утреннюю перекличку, служащие тюрьмы обнаружили его сидящим на стуле без движения, пульс у заключенного не прослушивался.

Прибывшие в камеру врачи сообщили, что мужчина мертв, о чем незамедлительно оповестили его родственников, передает РИА Новости. Тело осужденного доставили в Институт судебной медицины, где должно было быть произведено вскрытие. Неожиданно из мешка, где оно находилось, раздались звуки, мужчина оказался жив.

Как сообщили родственники "воскресшего", он страдает эпилепсией. Предположительно, необычно длительная задержка дыхания произошла в результате неправильного использования лекарств. Родственники заключенного, собирающиеся подать судебный иск, предполагают, что заключение о смерти дал только один врач, а двое других лишь поставили свои подписи, не осмотрев тело. В настоящее время пациент пришел в себя и находится в полном сознании в одной из местных больниц.