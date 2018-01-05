Ещё
«Самая волосатая девочка» в мире вышла замуж
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Самая волосатая девочка» в мире вышла замуж 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Fotolia / Sondem

Супатра Сасупфан, признанная в 2010 году Книгой рекордов Гиннеса "самым волосатым подростком" в мире, вышла замуж в возрасте 17 лет. Об этом сообщает газета Metro.

​Девушка, живущая в Таиланде, страдает от редкого наследственного заболевания — синдром Амбраса или гипертрихоза. Ее лицо, руки и ноги покрыты волосами, которые быстро растут. В истории зафиксированы всего 50 человек с подобным недугом.

Супатра опубликовала пост, в котором сообщила, что вышла замуж за "любовь всей своей жизни". Отец в интервью местным СМИ признался, что семья пробовала разные виды лечения, в том числе лазерную депиляцию, однако они оказались безуспешными. Теперь девушка вынуждена регулярно бриться.

Ранее девочка признавалась, что в школе ее иногда дразнят "оборотнем", однако она старается не обижаться и сохранять позитивный настрой. "Я не чувствую себя особенной. У меня много друзей в школе. Моя волсатость делает меня особенной", — приводит Metro слова Супатры.

РИА Новости: последние новости
Смертельная схватка шершня и паука попала на видео Эксперт: самолеты на авиабазе Хмеймим надо укрыть железобетоном от снарядов Музыкант Дмитрий Калинин погиб в Москве
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ил-76 РФ не смог приземлиться на базе в Сирии
Украина сделала неожиданное признание
Бастрыкин отреагировал на задержание пьяных следователей
Назван способ защитить самолеты РФ на авиабазе Хмеймим
Стали известны подробности гибели Калинина
Видео
00:56
В США загорелся автомобиль c фейерверками
Происшествия
03:37
Туристический автобус сгорел в центре Петербурга
Происшествия ДТП
00:36
Гонщика-призрака запечатлели на видео
В мире
01:04
Под Новосибирском десять человек погибли при пожаре
Происшествия
01:44
Самка гепарда родила рекордное число детенышей
В мире
00:00
Поезд снесло ураганом с рельсов в Швейцарии
Происшествия Катастрофы
00:00
Опубликовано видео с места крупного ДТП в ХМАО
Происшествия ДТП
00:46
Названа возможная причина ЧП на Сахалине
Происшествия Пожары
00:35
Спорткар Audi «поднял в воздух» Nissan
ДТП Происшествия
01:20
Украина испытала «Гром-2»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение