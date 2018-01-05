От мертвецов до червей: странные фестивали, способные поразить

Люди несомненно любят праздники, отмечая разнообразные даты и уникальные события, но удавшийся праздник каждое общество может представлять по-разному. Например, эти фестивали могут показаться очень странными для неподготовленных граждан, но они пользуются спросом и периодически проводятся в разных уголках мира.

“Дни замороженного мертвеца”

Этот фестиваль организовывается в небольшом городе в Колорадо. В 1989 уроженец Норвегии Бредо Морстоел скончался от сердечного приступа, после чего его семья решила отправить тело покойного в Калифорнию, чтоб поддать его заморозке в криогенной камере. Труп поместили в жидкий азот, где он находился порядка четырех лет, но на полноценную заморозку не хватало средств. Тогда дочь Бредо решила заморозить его самостоятельно, обложив тело покинувшего мир отца сухим льдом, однако в 1994 разразился скандал. Дело в том, что норвежцы жили без электричества и даже банально водопровода, храня при этом замороженный труп, поэтому в конечном итоге все семейство снова отправили в Норвегию. Местные жители решили самостоятельно заботиться о трупе, обкладывая его сухим льдом. Ежегодно в марте организовывают вышеупомянутый фестиваль, когда граждане наряжаются в костюме замороженного трупа, устраивают разнообразные конкурсы и танцуют под живую музыку.

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“Битва апельсинов”

В размещенном на территории Италии городе Ивреа ежегодно проводится исторический карнавал на религиозную тематику, во время которого в течение трех дней участники мероприятия активно бросаются друг в друга цельными спелыми апельсинами. Цитрусовые впервые попали сюда в конце XVIII века, и в процессе праздника несколько граждан стали бросать ими в оппонента, дурачась. К середине следующего столетия такая шалость трансформировалась в традицию, а потом и зародилась битва апельсинов. Данный праздник обычно стартует в воскресенье, непосредственно перед Великим Постом, символизируя падение тирании, когда сотни граждан наряжаются в костюмы в стиле Средневековья, делятся на несколько постоянных команд и устраивают побоище.

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“Зачарованный червь”

В 1983 году некий Дэйв Келланд оказался вынужден облегчиться прямо в поле и обнаружил, что из-за его действий на поверхность выбралось много дождевых червей. Из-за этого мужчине в голову пришла достаточно неожиданная идея организовать конкурс, участники которого должны соревноваться численностью «зачарованных» червей. Рекорд по "зачарованию" установила команда «Круглый стол Дартмута», чьи игроки 1986 году заставили вылезти из-под земли почти 150 вышеупомянутых животных.

AfrikaBurn

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Фестиваль, проводимый в Танква Кару на территории ЮАР, очень похож на популярный американский Burning Man. Во время организации AfrikaBurn в пустыне строится имеющий временный характер «город искусства», где граждане могут продемонстрировать художественные инсталляции. Здесь нельзя использовать любые средства передвижения с мотором, если только таковые не являются частью искусства, поэтому участники обычно используют велосипеды. Здесь также не продают ничего, за исключением льда, поэтому людям заранее и самостоятельно следует заботиться о своем питании, но после проведения AfrikaBurn в пустыне не остается любых следов пребывания человека, ведь участники добросовестно убирают за собой полностью все.

“Золотистый ретривер”

В 1868 году некий Дадли Куутс Марджорибанкс, получивший позднее известность как лорд Твидмаут, решил попробовать скрестить прямошерстного ретривера и твид-уотер-спаниеля. Впоследствии появились щенки популярного сейчас золотистого ретривера, которых изначально активно разводили в особняке Гисачен на просторах Шотландии. В итоге на этом месте граждане ежегодно проводят фестиваль, посвященный данному событию.

“Плачущие младенцы”

В Японии проводится необычный фестиваль, целью которого является вынудить маленького ребенка заплакать. Данное мероприятия организовывают на ринге, куда обычно поднимаются два борца сумо, удерживая у себя на руках годовалого ребенка. Каждый из борцов посредством жутких масок, кривляния и различных звуков предпринимают попытки заставить разразиться плачем младенца противника. Данное состязание проводится на протяжении 400 лет, и японцы уверены, что детский плач может отпугивать злых духов.