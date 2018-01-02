Видео с пожирающей себя змеей вызвало ожесточенные споры

Видео с пожирающей саму себя змеей вызвало дискуссию в интернете

В Сети появилось видео, на котором змея пытается проглотить саму себя. Кадрами поделился YouTube-канал ViralHog.

В ролике британец комментирует странное поведение пресмыкающегося, называя его "глупой змеей". Затем он надевает животное себе на шею.

"Это змежерелье", — пошутил он.

Такое поведение возмутило пользователей Интернета.

"Это мерзкое видео. Насколько надо быть наивным, чтобы считать, что это смешно, что это глупо, когда они сами виноваты, что они (змеи. — Прим. ред.) это делают с собой", — написал Aviation Compilation.

Другой пользователь объяснил, в чем кроется причина самопожирания у пресмыкающегося.

"Когда змеям становится слишком жарко, они сбиваются с толку и дезориентируются. Их ускоренный метаболизм также приводит к ложному чувству голода, и таким образом они начинают хотеть есть первое, что им попадается на глаза. В общем, в неволе змеи живут одни и им не дают достаточно еды в такой ситуации. В результате им приходится нападать на самих себя, пожирая свой хвост", — заявил Akrudibum Rum.

Ранее в Сети появилось видео ожесточенной схватки змеи и геккона.