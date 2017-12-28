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Раскрыт секрет трюка с бутылкой
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Ученые разгадали фокус с подбрасыванием бутылки с водой 

360tv.ru
Фото: 360tv.ru

Группа голландских ученых разгадали секрет трюка под названием Water Bottle Flip Challenge, суть которого состоит в том, чтобы подбросить бутылку таким образом, чтобы она приземлилась на донышко или на горлышко. Результатом работы физики поделились на портале arxiv.org.

Своеобразный флешмоб на выполнение этого трюка самыми разными способами устроили пользователи Сети. В частности, подростки и молодые люди бросали по несколько бутылок, пытались выполнить трюк, закидывая бутылку на шкаф и так далее.

Ученые выяснили, что осуществить трюк можно только в том случае, если минимизировать значение увеличения момента, для этого бутылку необходимо заполнить жидкостью на 41%, пишет агентство Nation News.

И вторым критерием выполнения фокуса является определенное положение центра массы бутылки относительно центра при ее непосредственном приземлении.

Ранее «360» писал, что фокус со стаканом и газировкой озадачил пользователей Сети. Ролик иллюзиониста под ником rayMond за короткое время собрал более 120 тысяч лайков и более 70 тысяч ретвитов.

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