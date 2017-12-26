Лучшая жизнь: истории американцев, сбегавших в СССР

Многие считают, что Советский Союз был очень закрыт для иностранцев, но история доказывает обратное. Эксперты нашли заметки о некоторых иностранных гражданах, которые сбежали в СССР и нашли здесь то, чего не могли получить на родине.

Рой Франклин Бартон

Этнолог из США в 1930 году решился отправиться в СССР, аргументируя это особым интересом к социализму. Однако вероятной причиной эмиграции служил судебный процесс в отношении мужчины по причине уклонения от алиментов. По приезду на советскую территорию он изначально надеялся посвятить себя антропологии, но в итоге ему пришлось в течение полугода трудиться в больнице на территории Ленинграда. За время пребывания в СССР Бартон стал сотрудником Института этнологии Академии наук, освоил русский и даже защитил докторскую диссертацию. Американец выбрал в жены гражданку СССР, сохраняя при этом гражданство Штатов. В 1940-м ему разрешили вернуться, и почти сразу отправили по работе на Филиппины, где он пережил вторжение японцев и оказался в плену на три года. Весной 1945 этнолог вернулся Калифорнию и хотел продолжать работу, но неожиданно попал в больницу с обострением варикоза ног и воспалением. Мужчина пережил несколько сложных операций, скончавшись в итоге в возрасте 64 лет.

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Ли Харви Освальд

Морской пехотинец армии США воспитывался матерью и поступил на службу по стопам старшего брата. Во время учебы он изучал русский язык, но его знания были оценены как слабые. После своего 20-летия он решил перебраться в СССР, спланировав свою поездку заранее. Мужчина предоставил несколько фиктивных документов с целью получения студенческой визы и в итоге прибыл в Англию, где якобы должен был пробыть неделю перед поездкой на учебу в Швейцарию. Однако он немедля на самолете отправился в Хельсинки, получил советскую визу и сразу же поехал в Москву на поезде. Там он написал заявление о желании стать полноценным гражданином СССР, но власти отклонили обращение, после чего Освальд прямо в номере отеля вскрыл себе вены. Его поместили в психлечебницу, где он пробыл меньше месяца, а сразу после освобождения мужчина отправился в посольство США на территории Москвы, где выразил свое желание отказаться от американского гражданства. Бегство морского пехотинца в СССР привлекло внимание властей Союза, ему предоставили рабочее место на заводе электроники в Минске, а также дали пособие и готовую для жизни квартиру в элитном доме, но все же вниманием КГБ американец обделен не был. Вскоре Освальд пересмотрел решение остаться за рубежом и подал запрос на возвращение паспорта США. Буквально через несколько месяцев он связал себя узами брака с советской гражданкой, и вскоре они вместе отправились в Америку. Новые соседи вспоминали об иностранце как о грубом и высокомерном человеке, который хорошо знал русский язык, а с работы его уволили из-за плохого посещения. В 1963 мужчину официально обвинили в убийстве Джона Кеннеди и полицейского, а власти отмечали, что Освальд весь план реализовывал в одиночку, осуществив три выстрела с шестого этажа склада на просторах Далласа. После задержания полицией гражданина застрелил владелец ночного клуба, и даже после смерти Освальд считается единственным обвиняемым властями в убийстве президента Штатов.

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Арнольд Локшин

Семью Лорен и Арнольда Локшина в США активно преследовали, виной чему являлись их коммунистические убеждения. В связи с этим влюбленные искали политическое убежище и получили его в СССР. Мужчина имел докторскую степень в биологии и смог заполучить работу в Институте экспериментальной диагностики и терапии онкологии. Арнольд Локшин не смог стать гражданином СССР, но по распоряжению Ельцина считался полноправным гражданином Российской Федерации. Жена и дети живут отдельно от Арнольда по идейным соображениям, а сам мужчина остановился в Москве и ведет собственный блог.

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Ллойд Паттерсон

Актер из Америки в СССР прибыл как член труппы Джеймса Хьюза, что произошло в 1932 году в период «Великой депрессии», когда ему было 22 года. Он желал создать собственный театр и демонстрировал советским гражданам американскую жизнь. Однако его мечтам не суждено было сбыться, он трудился на радиостанции, как носитель английского языка. Там он завел знакомство с художницей из Украины Верой Араловой и вскоре у них родился сын Джеймс. В годы войны супруга Ллойда Паттерсона вместе с детьми оказалась эвакуирована на восток, а сам мужчина остался работать на радиостанции. Осенью 1941 года мужчина был контужен немецкой авиабомбой. Несмотря на это он не бросил работу и стал диктором в филиале радиокомитета, а в марте 1942 в ходе одной из передач потерял сознание, скончавшись в возрасте 32 лет.

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Эдвард Ли Говард

Говард получил работу в ЦРУ в 1980 году, а после теста на полиграфе его обвинили в сокрытии факта приема наркотиков, уволив со службы. В итоге он стал злоупотреблять алкоголем и решил работать на КГБ, сливая сведения о прежних работодателях. Мужчине пришлось сбежать в Хельсинки, а уже оказавшись в СССР американец убеждал всех, что стал жертвой клеветы. Говард скончался на своей даче в РФ в 2002, притом смерть настигла его при загадочных обстоятельствах.

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Джоэл Барр

Мужчина появился на свет в семье переселенцев из Украины, проживавших в США. В ходе учебы в колледже он вступил в комсомол, а в начале 1942 армия Штатов узнала о его связях с коммунистами, отстранив от службы. После этого Барр нашел работу в Western Electric и передавал СССР данные о вооружении Штатов. В 1950 году гражданину стало известно о суде над Розенбергами, с которыми у него были связи, и в итоге он сбежал в Чехословакию, сменив имя на Иосифа Берга. В середине 1950-х американец перебрался в СССР, где вел работу над развитием советской электроники. После распада Союзов Берг неоднократно приезжал в Штаты, где полностью отрицал причастность к шпионажу. Скончался гражданин в Москве, что произошло осенью 1998 года.