Названы главные тайны девушек

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Проживший в женской компании парень раскрыл главные тайны девушек 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: ТАСС

Молодой человек по имени Роберто Карлос (не имеет отношения к тезке-футболисту) решил поделиться в Twitter опытом совместного проживания с противоположным полом. Он неделю прожил в компании девушек и в 32 тезисах описал впечатления. Откровения Карлоса заинтересовали тысяч микроблогеров. Тред собрал свыше 100 тысяч ретвитов, не считая отдельных сообщений внутри треда.

Парень отмечает, что девушки, одолеваемые голодом ночью пытаются удовлетворить его морковью, используют клейкую ленту, для подтяжки груди, повсюду разбрасывают волосы и совершенно не являются принцессами, как это может показаться со стороны.

«Девочки обнюхивают подмышки, чтобы понять, пахнут ли они», — пишет разоблачитель. Кроме того, девушки способны воровать дезодорант у мужчин, потому что он «приятно пахнет».

«ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙ ПРАЙМЕР ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАНЕСТИ МАКИЯЖ», — цитирует парень своих подруг, как мантру заучивших это правило.

Квартира с девушками — это засилье туалетных принадлежностей, считает Карлос. По его словам, у каждой леди есть две косметички: содержимое одной они используют постоянно, а вторая «абсолютно бесполезна».

Девушки способны оккупировать туалет с ванной, только потому что там большое зеркало, продолжает разоблачитель. « Все сказанное мною было автоматически неправильно, потому что у меня был пенис, поэтому смирился и принял свою судьбу», — пишет Роберто.

Однажды он попытался сделать комплимент, но его сочли саркастичным и обругали в ответ. Он также предупредил мужчин о том, что девушки досконально разбирают переписку с противоположным полом, часто особо смеясь над некоторыми моментами.

В завершение он опубликовал ролики, чтобы показать, как шалят его подруги. Они кидают ему на голову волосы с расчески и пытаются сделать ему макияж.

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