Украинец украл колыбель с Иисусом

Украинец в шортах на Рождество украл колыбель с Иисусом

Во Львове неизвестный мужчина вечером 24 декабря похитил из рождественского вертепа на площади Рынок колыбель с младенцем Иисусом. Об этом сообщает «Львівський портал».

Мужчину в шортах зафиксировала камера видеонаблюдения. Было установлено, что он скрылся с колыбелью в подъезде одного из домов.

«Львівський портал»

Прибывшие на место кражи полицейские обыскали подъезд, в который вошел вор. Ими была обнаружена пропавшая часть вертепа, Иисуса вернули на его место в яслях. Причины, по которым злоумышленнику понадобилось похищать частью вертела, полицией установлены не были.