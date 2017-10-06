Толпа Рональдов Макдональдов унизила сотрудников «Бургер Кинга»



В британском городе Майнхед (округ Сомерсет) наряженные в костюмы талисмана «Макдоналдса» клоуна Рональда Макдональда люди ворвались в одно из заведений «Бургер Кинга» и принялись оскорблять кассиров. Об этом сообщает The Sun.

На видео, которое было снято одним из посетителей ресторана быстрого питания Ники Джонсом (Nici Jones), толпа клоунов заходит в «Бургер Кинг» и хором начинает скандировать фразу «Вы отстой и вы знаете это!» Это вызвало дружный смех, как клиентов, так и сотрудников фаст-фуда. «Только один из кассиров выглядел немного запутанным. Остальные же восприняли происходящее позитивно. Они никого не беспокоили, просто веселились», — отметил один из очевидцев.

