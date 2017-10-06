Необъяснимое явление в одной из школ в ирландском Корке попало на камеры наблюдения, передает Mirror.



В начале видео в дальней части коридора открывается дверь в одну из аудиторий. Через некоторое время дверь закрывается. В последующем один из школьных шкафчиков начинается раскачиваться. После этого на кадрах можно увидеть, как открывается одна из ячеек шкафчика и из нее падают школьные принадлежности. В конце видео необъяснимое происходит и с предупреждающей табличкой на полу.



Соответствующее видео опубликовано на официальной странице учебного заведения в Facebook.



"Есть ли у кого-нибудь номер охотников за приведениями", — говорится в комментарии к записи.



Инцидент, как видно на видео, произошел первого октября.