Бутусов поведал о лечении насморка в Омске пылесосом

Рок-музыкант Вячеслав Бутусов рассказал об альтернативных методах лечения простуды. Соответствующий пост он разместил в Instagram в ночь на четверг, 5 октября.

Публикация от Творчество Вячеслава Бутусова (@butusov.music) Окт 4 2017 в 12:28 PDT





«Дорогой Омск! Огромное вам спасибо. 30 лет к вам приезжаем и убеждаемся, что вы удивительные люди. P. S. : Когда исполняли "Доктора", вспомнил, как в 1988 году в Омске перед концертом в "Иртыше" доктор лечила меня от насморка с помощью пылесоса. Будьте счастливы! Мы вам очень благодарны», — написал исполнитель.



Он также опубликовал видеозапись со своего концерта в городской филармонии.



В марте Бутусов объявил о том, что основанная им группа «Ю-Питер» завершила свою деятельность.